Abandonan Maleta con Cabeza Humana detrás de Iglesia de la Candelaria en Villa de Seris

La violencia estremeció a Hermosillo la noche del jueves, 2 de octubre, con el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un vehículo incendiado en la invasión Gaby Pereda I y, horas más tarde, de una cabeza humana en una hielera abandonada, detrás del Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, en la colonia Villa de Seris.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que a las 9:33 de la noche se atendió un reporte en la colonia Gaby Pereda I, donde se localizó un automóvil, consumido casi en su totalidad por el fuego, en cuyo interior estaba un cuerpo con ausencia de la cabeza.

Más tarde, a las 23:02 horas, en Villa de Seris, policías hallaron una motocicleta negra, junto a una maleta azul, en cuyo interior se encontraba la cabeza de un masculino.

En ambos sitios fueron aseguradas cartulinas con mensajes atribuidos a grupos criminales, las cuales quedaron bajo análisis del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense.

De manera extraoficial trascendió que la víctima hallada en la maleta sería un hombre de aproximadamente 45 años, de cabello y bigote negros, mientras que en el caso del vehículo, al cuerpo le hacía falta la cabeza.

Por ello la Fiscalía abrió dos carpetas de investigación, con el propósito de determinar si se trata de una o dos víctimas distintas, identificar plenamente los restos y esclarecer las circunstancias de los hechos que podrían estar relacionados.

Aumentan homicidios dolosos en Hermosillo

Un aumento del 39% en el homicidio doloso se registró durante septiembre en la ciudad de Hermosillo, con respecto al mes anterior, pues pasó de 23 muertes violentas en agosto a 32 el mes recién concluido.

Cabe destacar que los meses de julio y agosto eran hasta entonces los más violentos en lo que iba del 2025 para la capital sonorense, con por lo menos 23 asesinatos registrados en notas periodísticas, pero quedaron desplazados por septiembre.

El desglose es de 25 asesinatos reportados en el momento, tres de ellas mujeres, por lo menos siete cuerpos en estado de descomposición con signos de violencia y dos calcinados encontrados por colectivos; así como nueve lesionados, una de ellas mujer.

