Aseguran Carga de 100 Kilogramos de Metanfetamina Dentro de Tráiler Cerca de Caborca, Sonora

Un cargamento de 100 kilogramos de metanfetamina fue asegurado en los alrededores de Caborca, al ser localizado en un compartimento oculto, en la parte inferior de la caja seca de un tractocamión, donde hubo se detuvo a una persona.

El decomiso se realizó durante un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales, cuyos elementos inspeccionaron la pesada unidad y detectaron el narcótico escondido, en una modificación estructural diseñada para evadir revisiones.

El operador del tráiler, la unidad y la droga fue asegurada

Tras el hallazgo, el operador del tráiler fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, al igual que el tráiler y la droga, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que este golpe al trasiego de drogas es resultado de la coordinación interinstitucional en la región, enfocada en inhibir el transporte y distribución de estupefacientes en el norte del estado.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR