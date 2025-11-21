Muere Hombre Atacado a Balazos en Colonia Villa Bonita, en Hermosillo

Una agresión armada en Villa Bonita, al poniente de Hermosillo, dejó una persona sin vida al interior de un vehículo estacionado frente a una tienda de conveniencia.

Alrededor de las 2:50 de la tarde, sobre bulevar Quintero Arce y Campanella, se reportó a un hombre lesionado en un vehículo sedán azul, por impacto de arma de fuego.

Tras activarse el Código Rojo, elementos de la Policía Estatal y Municipal se trasladaron al sitio, donde también arribaron paramédicos de la Cruz Roja para atender la emergencia, determinando que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.

El área fue acordonada para procesar la escena del crimen e iniciar con las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos, mientras que el cuerpo fue llevado al área de Medicina Legal para la necropsia correspondiente

Un hombre le habría disparado a la víctima y huyó

De acuerdo con el reporte preliminar, testigos observaron que la víctima fue ultimada a balazos por otro hombre que tras dispararse se fue del sitio a pie sin ser detenido.

Cabe resaltar que durante la tarde del pasado jueves, en las calles Masarrosa y Jarda, de la misma colonia, también se registró una agresión con arma de fuego que dejó sin vida a un hombre de aproximadamente 35 años.

con información de Gustavo Moreno

ABM