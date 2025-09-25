Beca Sonora para Primaria: Fechas y Requisitos de la Convocatoria para Ciclo Escolar 2025-2026

El Instituto de Becas y Crédito Educativo anunció la convocatoria de becas, para estudiantes que cursan primarias públicas en el estado de Sonora.



La dependencia estatal añadió que estos estímulos económicos corresponden al nuevo Ciclo Escolar 2025–2026.

Así que para que los estudiantes sonorenses sean acreedores a este apoyo, sus tutores pueden solicitarlo próximamente, del 1 al 15 de octubre, a través de la página web becasycredito.Sonora.Gob.Mx, donde conocerán los requisitos y los resultados estarán a partir del 14 de enero del 2026.

🏫 ¡En Sonora, los sueños no se cancelan por falta de recursos!



Muy pronto estará disponible la convocatoria de la Beca Sonora de Oportunidades para estudiantes de primaria pública del ciclo escolar 2025-2026.



Gracias al compromiso del gobernador @AlfonsoDurazo, seguimos…

Aún se encuentra abierto el registro para la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria en Sonora

La plataforma de Becas Rita Cetina estará abierta hasta el martes 30 de septiembre, para que los padres de familia puedan realizar el registro de sus hijos de secundaria y reciban su beca universal Rita Cetina, un trámite que se realiza totalmente en línea.

El trámite lo tienen que realizar los padres de familia en la plataforma de Becas Rita Cetina, para lo cual es necesario tener la identificación digital llama LlaveMx.

Para poder hacer el registro en la Beca Rita Cetina tienen que aperturar la Llave MX, en la página www.becaritacetina.gob.mx, entran ahí y ahí les va a aparecer la LlaveMx, para poder aperturar el usuario y contraseña. Se ocupa para la apertura de la LlaveMX el correo electrónico y el número telefónico.

Para el registro de la beca se necesita:

La CURP del padre, madre o tutor

Teléfono activo

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

CURP del estudiante

La clave de la escuela (hay un sistema nacional donde deben estar dados de alta).

La Beca Rita Cetina son mil 900 pesos bimestrales por el primer estudiante de secundaria, y 700 pesos extras por cada hermano o hermana inscritos.



