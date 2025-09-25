Mujer Lesionada al Recibir 5 Disparos de Arma en Hermosillo; Cuenta con Registro en el Cereso

Una mujer de 34 años fue traslada en estado crítico por paramédicos de la Cruz Roja, debido a las lesiones al recibir al menos cinco impactos de proyectiles de arma de fuego, en un domicilio que se localiza en la colonia Los Olivos.

Seguridad Pública del Estado informó que a las 6:11 de la mañana de este jueves se liberó un código rojo por parte del C5i, debido a la agresión con arma de fuego ocurrida en las calles Pico de Tortuga y Pitahaya Madura, al sur de la ciudad.

De acuerdo con información recabada por los agentes de Seguridad Pública estatal, la mujer identificada como Cynthia Judith presentaba una herida de bala en el cuerpo y cuatro más en ambas piernas.

Víctima cuenta con registro en Cereso femenil de Hermosillo

Luego de identificar a la víctima, Seguridad Pública del Estado informó que la mujer cuenta con registro al Cereso femenil por los delitos de robo con violencia ejecutado por dos personas, robo con violencia en las cosas, conducta agresiva y violencia familiar.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal quedó a cargo de las indagatorias para dar con el agresor, de quien no se ha emitido información si ya se encuentra identificado.

