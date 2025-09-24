Madre e Hija Golpean y Despojan de Vehículo a Mujer en Hermosillo

Una mujer de 48 años fue víctima de una golpiza por parte de dos supuestas amigas suyas, quienes además la despojaron de su vehículo y la dejaron lesionada en la colonia Balderrama.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:15 de la tarde del martes, en la intersección de las calles Alberto Gutiérrez y Francisco Monteverde, donde vecinos auxiliaron a la afectada al verla ensangrentada y desorientada.

De inmediato avisaron al número de emergencias 9-1-1, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al Hospital General de Zona número 14 del IMSS.

La víctima, identificada como Brenda, dijo a los policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes, que todo comenzó cuando se reunió con su amiga María Luisa y con la hija de ésta, en un domicilio en calle De los Mayos.

Perdió el conocimiento tras tomar un refresco en casa de su amiga y despertó siendo golpeada

Relató que, tras tomar un refresco que le ofrecieron, perdió el conocimiento y al despertar se encontraba siendo golpeada en la cara y la cabeza. Posteriormente fue subida a su propia camioneta Chevrolet Captiva, modelo 2010, color guinda, y abandonada más tarde en la colonia Balderrama.

La camioneta fue detectada durante la madrugada del miércoles, a las 02:30 horas, en un predio ubicado en las calles República de Colombia, entre Chetumal y Mérida, en la colonia Sahuaro, donde fue asegurada por elementos de la Policía Municipal.

Aunque el vehículo ya fue recuperado, hasta el momento no se ha informado sobre la detención de las presuntas responsables, madre e hija, quienes fueron señaladas directamente por la víctima.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya recibieron la denuncia correspondiente, entrevistaron a la víctima, por lo que se abrió una carpeta de investigación para dar con las presuntas agresoras.

