Choca Camión de la Costa y Pickup en Ejido El Triunfo en Sonora; Hay Lesionados
Un choque entre un camión de la Costa de Hermosillo y un pickup se registró esta noche cerca de Ejido El Triunfo.
Un camión de pasajeros de la Costa de Hermosillo y una camioneta pick up, se impactaron de frente al transitar sobre la carretera Hermosillo - Bahía de Kino, durante la noche de este martes 23 de septiembre, esto fue lo que pasó.
Fue en el kilómetro 46 de la carretera estatal 100, a la altura del Ejido El Triunfo, donde se presentó el fuerte accidente entre el camión de pasajeros y una camioneta de color gris.
Una persona quedó prensada al interior del camión de la Costa de Hermosillo
Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron al sitio para sacar a una persona prensada al interior del autobús, mientras que se requirió el apoyo de varias ambulancias de la Cruz Roja para el traslado hospitalario de un total de 11 personas, aunque todavía se desconoce cuántas iban en el autobús y cuantos en el otro vehículo.
Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas lesionadas, mientras que autoridades atienden la emergencia, por lo que se recomienda atender las indicaciones a quienes transitan por la zona.
con información de Gustavo Moreno.
ABM