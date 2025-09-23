Colectivo Localiza Camioneta Tipo Monstruo Durante Jornada de Rastreo en Nogales, Sonora

Durante una jornada de rastreo en busca de personas desaparecidas y posibles fosas clandestinas, el colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales localizó una camioneta con blindaje artesanal, conocida comúnmente como vehículo tipo monstruo.

El hallazgo fue en el sector La Escondida, en Nogales, que es un paseo campestre ubicado al suroriente de la ciudad.

La unidad presenta adaptaciones metálicas soldadas de manera improvisada en la parte frontal y trasera, además de compartimientos abiertos y la ausencia de placas, automotores empleados en enfrentamientos por grupos del crimen organizado.

El colectivo reportó el descubrimiento a las autoridades competentes, para las investigaciones.

Madres Buscadoras reportan hallazgo de osamenta calcinada

Una osamenta calcinada fue localizada el domingo 21 de septiembre, en un terreno ubicado a espaldas del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, durante una jornada de búsqueda realizada tras un reporte anónimo.

Cabe recordar que, en este mismo predio, apenas la semana pasada, se localizaron cinco cuerpos más, por lo que las labores de rastreo continuarán en la zona. Además, durante las búsquedas anteriores también se detectaron prendas de vestir, lo que hace suponer que podría haber más restos en fosas o a la intemperie.

Al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense y Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y procesamiento de la escena.

