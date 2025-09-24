Abandonan Mochila con Droga con Valor de 200 Mil Dólares en Frontera de Sonora

La patrulla fronteriza de Estados Unidos detectó una mochila abandonada en Arizona, con 9 kilogramos de metanfetamina cristalizada, que se estima tenía un valor cercano a los 200 mil dólares en el mercado ilegal.

El hallazgo fue realizado por elementos de la unidad de inteligencia del sector Tucson, de la oficina de aduanas y Protección Fronteriza, quienes realizaron el arresto de algunas personas cerca de la ciudad de Ruby, Arizona.

Al inspeccionar la zona encontraron una mochila camuflada que en su interior tenía los paquetes, los cuales fueron trasladados a la estación Tucson, donde se confirmó que era de droga.

El material fue entregado a la administración de control de drogas, aunque en este operativo no se logró detener a ninguna persona.

Aseguran droga, equipo táctico, cerveza y cigarrillos en San Luis Río Colorado

El cateo realizado en un domicilio de la colonia Joyas del Parque de San Luis Río Colorado, derivó en el aseguramiento de presunta droga, equipo táctico, una cámara de videovigilancia, latas de cerveza y cajetillas de cigarros, informaron autoridades federales.

La acción fue encabezada por personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la sexta zona naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como la Policía Estatal y Municipal.

En el lugar se localizaron 47 envoltorios con polvo blanco con características similares a la cocaína, 8 mil 400 latas de cerveza, 2 mil 880 cajetillas de cigarros, además de equipo táctico y material diverso.

con información de Gerardo Moreno.

