Accidente entre Camión de la Costa y Pickup Dejó a 31 Personas Lesionadas en Sonora

Un aparatoso accidente entre una camioneta tipo pickup y un autobús de pasajeros dejó la noche del martes 23 de septiembre, un total de 31 personas lesionadas, seis de ellas de gravedad, en la carretera 100 Hermosillo-Bahía de Kino, a la altura del ejido El Triunfo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:20 horas en el kilómetro 56, cuando según el informe preliminar del Departamento de Tránsito Municipal, el conductor de la pickup, tipo Titán sin placas, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un autobús urbano de la línea Costa.

Paramédicos trasladaron a los lesionados a hospitales de Hermosillo y al Poblado Miguel Alemán

Bomberos de Hermosillo informaron que una persona quedó prensada dentro del autobús y tuvo que ser rescatada con equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”.

En la pickup viajaba únicamente el conductor, mientras que la cantidad exacta de pasajeros del autobús aún no ha sido confirmada. Los primeros reportes señalan que no se encontraron indicios de consumo de alcohol por parte del operador de la camioneta.

El Ministerio Público recibió el parte del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes.

con información de Roberto Bahena.

ABM