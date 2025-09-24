Aseguran 46 Bolsas de Jabón en Polvo con Metanfetamina en Carretera de Sonora; Hay Dos Detenidos

Un operativo de revisión en carretera permitió a autoridades federales descubrir un cargamento de droga sintética, oculto en bolsas de jabón en polvo, el cual era transportado en un camión que fue detenido en el retén militar de la Estación Doctor, en el municipio de San Luis Río Colorado.

Los hechos ocurrieron cuando el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizó 46 bolsas con metanfetamina, escondidas dentro de bolsas de una marca comercial de jabón en polvo para ropa, además de cinco paquetes adicionales con otro narcótico sintético.

En el sitio fueron detenidos el conductor del vehículo y su acompañante, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero federal para su investigación, por delitos contra la salud en su modalidad de transporte.

De acuerdo con la información oficial, este aseguramiento representa un golpe significativo contra las operaciones del narcotráfico en la zona fronteriza, en el marco del operativo Frontera Segura contra la distribución de estupefacientes, implementada la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con otras corporaciones de seguridad.

Sujeto detenido por transportar 11 paquetes de heroína en carretera de Sonora

En hechos aislados, en el kilómetro 93+100 de la Carretera Internacional México 15, en Huatabampo, Sonora, se logró la detención de José "N" y le aseguraron 11 paquetes con 4 kilos 652 gramos de heroína, que eran transportados a bordo de un vehículo tipo torton.

La unidad procedía de Tepic, Nayarit y tenía como destino Tijuana, Baja California, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el sospechoso y la droga incautada.

Por otro lado, José "N" fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva oficiosa por delito contra la salud por transporte de heroína.

