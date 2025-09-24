Tren Arrolló a Hombre en Santa Ana, Sonora; Esto Pasó

La noche del martes 23 de septiembre, un hombre identificado como Carlos Alberto, resultó con una fractura expuesta luego de ser arrollado por el tren en las vías que atraviesan el municipio de Santa Ana.

Agentes de la Policía Municipal santanense acudieron como primeros respondientes, quienes al llegar encontraron al afectado lesionado, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja.

Al llegar los socorristas brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo en el sitio, antes de trasladarlo de urgencia a un hospital en el municipio vecino de Magdalena de Kino.

Se descarrila tren cargado con cobre en Ejido La Poza en Carbó, Sonora

Un tren que transportaba cobre se descarriló en las inmediaciones del ejido La Poza, en el municipio de Carbó, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil, el incidente involucró a nueve vagones de la línea ferroviaria, los cuales salieron de las vías en un tramo cercano a la comunidad rural.

Al lugar acudieron cuerpos de seguridad y rescate, quienes realizaron labores de revisión y apoyo para descartar riesgos mayores. Tras la inspección, se confirmó que la carga permaneció bajo control y no se reportaron fugas ni daños a terceros.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, tres trabajadores ferrocarrileros quedaron lesionados tras un descarrilamiento en el kilómetro 230 del tramo Estación Pesqueira - Carbó, derivado de fallas en los durmientes de la vía.

con información de Roberto Bahena.

ABM