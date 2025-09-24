Muerte de Empleada de Limpieza en Parque Industrial Fue por Causas Naturales: Fiscalía Sonora
La hipótesis inicial del accidente laboral sugería que Yésica Guadalupe "N" murió por una descarga eléctrica, pero la Fiscalía de Sonora aclaró las causas.
La madrugada del martes se reportó la muerte de una mujer en el Parque Industrial del suroriente de Hermosillo, señalada primero a causa de una descarga eléctrica, pero la Fiscalía de Justicia del Estado aclaró que los estudios periciales determinaron que el deceso fue por causas naturales.
La víctima, identificada como Yésica Guadalupe “N”, falleció por insuficiencia respiratoria aguda y edema agudo pulmonar, de acuerdo con la necropsia realizada el 23 de septiembre a las 11:48 de la mañana.
El tiempo estimado del fallecimiento se ubicó entre 9 y 12 horas, antes de la autopsia, además el informe pericial indicó que no hay lesiones ni quemaduras que sugirieran electrocución, descartando así la hipótesis inicial del accidente laboral.
Yésica Guadalupe realizaba labores de limpieza cuando murió
El hecho ocurrió poco antes de las 02:00 de la mañana, en la empresa ubicada en las calles De las Galaxias y Del Planetario, donde la víctima, identificada como Yéssica Guadalupe, de 28 años y con domicilio en la colonia Sierra Clara, realizaba labores de aseo.
Compañeros de trabajo la trasladaron en un vehículo particular a la Clínica 68 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la colonia Nuevo Hermosillo, donde médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Autoridades correspondientes acudieron para iniciar las investigaciones y esclarecer las circunstancias en que se registró el accidente, mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza evaluaciones del inmueble para determinar si es seguro para laborar.
con información de Roberto Bahena.
ABM