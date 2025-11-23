Cae en Ciudad Obregón, Sonora el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional Edición 1727
El boleto número 6050 del signo géminis fue el ganador, fue dispuesto a la venta en Ciudad Obregón, en Sonora.
La noche de este domingo 23 de Noviembre se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1727, el cual celebró el bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar.
En punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del Museo Naval México de la ciudad y puerto de Veracruz, el cual contó con un premio mayor garantizado de 11 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Géminis y número 6050, el cual fue dispuesto para su venta a Ciudad Obregón en Sonora.
Los premios de reintegros son a los billetes del signo Géminis y terminaciones en número 0, Felicitaciones a los afortunados ganadores.
Cae en Sonora y Coahuila el premio mayor del sorteo 3988 de la Lotería Nacional
El pasado 14 de octubre el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3988 también cayó en Ciudad Obregón, Sonora.
Dicha ocasión el sorteo celebró el Aniversario del Heroico Colegio Militar y se realizó en las instalaciones del Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos, donde resultó ganador el número 41788.
La serie número 1 fue remitida para su venta a Ciudad Obregón en Sonora, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a Torreón Coahuila y la serie número 3 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos.
