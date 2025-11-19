Cae Primera Nevada de la Temporada en Carretera Agua Prieta - Esqueda, en Sonora

La llegada de la primera caída de nieve ocurrió en la carretera Agua Prieta - Esqueda, así lo reportaron autoridades de Protección Civil Sonora, quienes pidieron tomar las debidas precauciones al transitar por el lugar.

Esto debido a que sobre la carretera hay presencia de hielo.

ALERTA CARRETERA



Se reporta la presencia de hielo en el tramo carretero Agua Prieta-Esqueda.



Se recomienda circular con precaución. pic.twitter.com/LWClACqskZ — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) November 20, 2025

Protección Civil atiende a personas en Nogales

La noche del martes, 18 de noviembre, la unidad de Protección Civil Municipal, así como elementos de bomberos, recorrieron distintos puntos de la ciudad de Nogales, en apoyo de personas en situación de calle por el cruce del Frente Frío número 15.

Personal de las distintas corporaciones entregó cobijas, bebidas calientes y pan, para minimizar los efectos de las bajas temperaturas.

Según los pronósticos, para el miércoles, 19 de noviembre, se espera un descenso a los 6ºC, y para el jueves, 20 de noviembre, de hasta 0ºC, por lo que llaman a reportar personas vulnerables al 911 para su traslado a los albergues Ministerios Nana y San Juan Bosco.

con información de N+

ABM