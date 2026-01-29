Revelan Cartelera de la ExpoGan Hermosillo 2026; ¿Cuál es la Lista de Artistas?

Hoy en Hermosillo, se dio a conocer de manera oficial la lista de todos los artistas confirmados que estarán presentes en el palenque de la ExpoGan 2026.

Como cada año, el recinto se preparará para recibir a los cantantes más escuchados y solicitados por los asistentes al tradicional evento en la capital sonorense.

Este 2026 la primer fecha del palenque de la ExpoGan será el próximo 24 de abril y finalizará el 17 de mayo.

Lista de artistas invitados en la ExpoGan Sonora 2026

24 de abril - Espinoza Paz

25 de abril - Remmy Valenzuela

26 de abril - Los Parras

29 de abril - Christian Nodal

30 de abril - Bely y Beto y Tombochio

1 de mayo- Gerardo Ortiz y Joel Elizalde

2 de mayo- Yuridia

3 de mayo- Banda MS

5- de mayo - Marisela

7 de Jorge - Medina y Josi Cuen

9 de Mayo - Grupo Firme

10 de mayo - Emmanuel y Mijares

11- Función de box

12 y 13 de mayo- Julión Alvarez

15 de mayo- Edén muñoz

16 y 17 de mayo- Alejandro Fernández

Informaron que en los próximos días serán revelados los artistas que formarán parte del Teatro del Pueblo de la ExpoGan Sonora 2026.



