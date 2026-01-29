Inicio Sonora Revelan Cartelera de la ExpoGan Hermosillo 2026; ¿Cuál es la Lista de Artistas?

Revelan Cartelera de la ExpoGan Hermosillo 2026; ¿Cuál es la Lista de Artistas?

Esta es la lista oficial de artistas confirmados para el palenque de la ExpoGan 2026 en Hermosillo, Sonora.

Hoy en Hermosillo, se dio a conocer de manera oficial la lista de todos los artistas confirmados que estarán presentes en el palenque de la ExpoGan 2026.

Como cada año, el recinto se preparará para recibir a los cantantes más escuchados y solicitados por los asistentes al tradicional evento en la capital sonorense.

Este 2026 la primer fecha del palenque de la ExpoGan será el próximo 24 de abril y finalizará el 17 de mayo.

Lista de artistas invitados en la ExpoGan Sonora 2026

  • 24 de abril - Espinoza Paz 
  • 25 de abril - Remmy Valenzuela
  • 26 de abril - Los Parras 
  • 29 de abril - Christian Nodal 
  • 30 de abril - Bely y Beto y Tombochio
  • 1 de mayo- Gerardo Ortiz y Joel Elizalde
  • 2 de mayo- Yuridia 
  • 3 de mayo- Banda MS
  • 5- de mayo - Marisela 
  • 7 de Jorge - Medina y Josi Cuen
  • 9 de Mayo - Grupo Firme 
  • 10 de mayo - Emmanuel y Mijares 
  • 11- Función de box
  • 12 y 13 de mayo- Julión Alvarez 
  • 15 de mayo- Edén muñoz 
  • 16 y 17 de mayo-  Alejandro Fernández 

Informaron que en los próximos días serán revelados los artistas que formarán parte del Teatro del Pueblo de la ExpoGan Sonora 2026. 
 

