Revelan Cartelera de la ExpoGan Hermosillo 2026; ¿Cuál es la Lista de Artistas?
Esta es la lista oficial de artistas confirmados para el palenque de la ExpoGan 2026 en Hermosillo, Sonora.
Hoy en Hermosillo, se dio a conocer de manera oficial la lista de todos los artistas confirmados que estarán presentes en el palenque de la ExpoGan 2026.
Como cada año, el recinto se preparará para recibir a los cantantes más escuchados y solicitados por los asistentes al tradicional evento en la capital sonorense.
Este 2026 la primer fecha del palenque de la ExpoGan será el próximo 24 de abril y finalizará el 17 de mayo.
Lista de artistas invitados en la ExpoGan Sonora 2026
- 24 de abril - Espinoza Paz
- 25 de abril - Remmy Valenzuela
- 26 de abril - Los Parras
- 29 de abril - Christian Nodal
- 30 de abril - Bely y Beto y Tombochio
- 1 de mayo- Gerardo Ortiz y Joel Elizalde
- 2 de mayo- Yuridia
- 3 de mayo- Banda MS
- 5- de mayo - Marisela
- 7 de Jorge - Medina y Josi Cuen
- 9 de Mayo - Grupo Firme
- 10 de mayo - Emmanuel y Mijares
- 11- Función de box
- 12 y 13 de mayo- Julión Alvarez
- 15 de mayo- Edén muñoz
- 16 y 17 de mayo- Alejandro Fernández
Informaron que en los próximos días serán revelados los artistas que formarán parte del Teatro del Pueblo de la ExpoGan Sonora 2026.
