Derrame de Diésel Provoca Cierre Total en la Carretera de Cuota Querétaro–Celaya

Una pipa que transportaba combustible diésel registró un derrame sobre la carretera de cuota Querétaro–Celaya, justo antes de la caseta de cobro, lo que obligó al cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

Las autoridades mantienen la zona acordonada debido al riesgo de incendio, mientras se realizan labores de contención y limpieza del combustible derramado.

La Guardia Nacional recomendó a los automovilistas tomar vías alternas y mantenerse atentos a la información oficial para evitar contratiempos.

Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Miércoles 14 de Enero de 2026?

¿Qué otros cierres se registraron en la México-Querétaro hoy 14 de enero de 2026?

A las 00:46 horas, Capufe informó que en el kilómetro 80 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX se registraba carga vehicular y fue hasta las 05:04 horas, cuando Capufe indicó que se había restablecido la circulación en el kilómetro 80, de la vía en dirección CDMX, tras la atención de un accidente que se registró en esa zona.

Historias recomendadas: