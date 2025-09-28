Afectaciones en el Servicio de Agua en 69 Colonias en Hermosillo: Lista Completa de Zonas
Estas colonias se verán afectadas en el servicio de Agua en Hermosillo, Sonora. Te mostramos la lista completa de zonas.
A través de redes sociales Agua de Hermosillo comunicó que un total de 69 colonias se verán afectadas en el servicio por un lapso de hasta 48 horas.
Esto debido a las recientes avenidas del Río Sonora que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora que recibe agua de El Molinito.
Explicaron que el paro temporal se debe a que se trata de arenas arrastradas que se revuelven con el agua, por lo que llevarán tiempo en estabilizar la calidad del agua y reanudar la operación de la planta potabilizadora.
Colonias que se verán afectadas en el servicio
Las colonias que podrían verse afectadas por esta situación son:
- Jesús García
- Los Rosales
- Apolo
- Francisco Villa
- Ley 57
- Luis Encinas
- Isabeles
- Las Aves
- Ayuntamiento
- San Javier
- Condesa
- Las Torres
- Viñedos
- Las Plazas
- Álvaro Obregón
- Sahuaro
- Magisterial
- 22 de Septiembre
- Sonacer
- San Isidro
- Valle Dorado
- Rancho Bonito
- Nuevo Sahuaro
- Mirasoles
- Buena Vista
- Haciendas del Sol
- Plaza Grande
- Nueva España
- Internacional
- Villa Fontana
- Inalámbrica
- San Jerónimo
- San Bernardino
Asimismo, se verán impactados sectores como:
- Mariachi
- Cañada de los Negros
- Centenario
- Casa Blanca
- Centro
- Villa Satélite
- Valle Verde
- Las Granjas
- Fuentes del Mezquital
- Cerro de la Campana
- Salido
- Las Pilas
- Las Quintas
- Valle del Lago
- Casa Grande
- Los Lagos
- Palmar del Sol
- Los Arcos
- San Juan
- Santa Fe
- Capistrano
- Casa Bonita
- La Manga
- El Esplendor
- Puerta Real
- La Choya
- Los Arroyos
- Nueva Galicia
- Pitic
- Country Club
- 5 de Mayo
- Rinconada
- Amapolas
- San Luis
- Bella Vista
- El Ranchito
De la misma manera señalaron que será el mismo organismo operador quien estará comunicando actualizaciones o cambios que se presenten en el servicio.
Aviso importante Centro y Norte bajo de Hermosillo pic.twitter.com/IN34UIfNAK— Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) September 28, 2025
