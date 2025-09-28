Inicio Sonora Afectaciones en el Servicio de Agua en 69 Colonias en Hermosillo: Lista Completa de Zonas

Afectaciones en el Servicio de Agua en 69 Colonias en Hermosillo: Lista Completa de Zonas

Estas colonias se verán afectadas en el servicio de Agua en Hermosillo, Sonora. Te mostramos la lista completa de zonas.

A través de redes sociales Agua de Hermosillo comunicó que un total de 69 colonias se verán afectadas en el servicio por un lapso de hasta 48 horas.

Esto debido a las recientes avenidas del Río Sonora que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora que recibe agua de El Molinito.

Explicaron que el paro temporal se debe a que se trata de arenas arrastradas que se revuelven con el agua, por lo que llevarán tiempo en estabilizar la calidad del agua y reanudar la operación de la planta potabilizadora.

Colonias que se verán afectadas en el servicio  

Las colonias que podrían verse afectadas por esta situación son:

  • Jesús García
  • Los Rosales
  • Apolo
  • Francisco Villa
  • Ley 57
  • Luis Encinas
  • Isabeles
  • Las Aves
  • Ayuntamiento
  • San Javier
  • Condesa
  • Las Torres
  • Viñedos
  • Las Plazas
  • Álvaro Obregón
  • Sahuaro
  • Magisterial
  • 22 de Septiembre
  • Sonacer
  • San Isidro
  • Valle Dorado
  • Rancho Bonito
  • Nuevo Sahuaro
  • Mirasoles
  • Buena Vista
  • Haciendas del Sol
  • Plaza Grande
  • Nueva España
  • Internacional
  • Villa Fontana
  • Inalámbrica
  • San Jerónimo 
  • San Bernardino

Asimismo, se verán impactados sectores como: 

  • Mariachi
  • Cañada de los Negros
  • Centenario
  • Casa Blanca
  • Centro
  • Villa Satélite
  • Valle Verde
  • Las Granjas
  • Fuentes del Mezquital
  • Cerro de la Campana
  • Salido
  • Las Pilas
  • Las Quintas
  • Valle del Lago
  • Casa Grande
  • Los Lagos
  • Palmar del Sol
  • Los Arcos
  • San Juan
  • Santa Fe
  • Capistrano
  • Casa Bonita
  • La Manga
  • El Esplendor
  • Puerta Real
  • La Choya
  • Los Arroyos
  • Nueva Galicia
  • Pitic
  • Country Club
  • 5 de Mayo
  • Rinconada
  • Amapolas
  • San Luis
  • Bella Vista 
  • El Ranchito

De la misma manera señalaron que será el mismo organismo operador quien estará comunicando actualizaciones o cambios que se presenten en el servicio.

