Afectaciones en el Servicio de Agua en 69 Colonias en Hermosillo: Lista Completa de Zonas

A través de redes sociales Agua de Hermosillo comunicó que un total de 69 colonias se verán afectadas en el servicio por un lapso de hasta 48 horas.

Esto debido a las recientes avenidas del Río Sonora que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora que recibe agua de El Molinito.

Explicaron que el paro temporal se debe a que se trata de arenas arrastradas que se revuelven con el agua, por lo que llevarán tiempo en estabilizar la calidad del agua y reanudar la operación de la planta potabilizadora.

Colonias que se verán afectadas en el servicio

Las colonias que podrían verse afectadas por esta situación son:

Jesús García

Los Rosales

Apolo

Francisco Villa

Ley 57

Luis Encinas

Isabeles

Las Aves

Ayuntamiento

San Javier

Condesa

Las Torres

Viñedos

Las Plazas

Álvaro Obregón

Sahuaro

Magisterial

22 de Septiembre

Sonacer

San Isidro

Valle Dorado

Rancho Bonito

Nuevo Sahuaro

Mirasoles

Buena Vista

Haciendas del Sol

Plaza Grande

Nueva España

Internacional

Villa Fontana

Inalámbrica

San Jerónimo

San Bernardino

Asimismo, se verán impactados sectores como:

Mariachi

Cañada de los Negros

Centenario

Casa Blanca

Centro

Villa Satélite

Valle Verde

Las Granjas

Fuentes del Mezquital

Cerro de la Campana

Salido

Las Pilas

Las Quintas

Valle del Lago

Casa Grande

Los Lagos

Palmar del Sol

Los Arcos

San Juan

Santa Fe

Capistrano

Casa Bonita

La Manga

El Esplendor

Puerta Real

La Choya

Los Arroyos

Nueva Galicia

Pitic

Country Club

5 de Mayo

Rinconada

Amapolas

San Luis

Bella Vista

El Ranchito

De la misma manera señalaron que será el mismo organismo operador quien estará comunicando actualizaciones o cambios que se presenten en el servicio.

