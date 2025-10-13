CFE Anuncia Suspensión de Energía Eléctrica en Estas Colonias: ¿Qué Día Será?

Las colonias Quintas del Sol y Quinta Esmeralda se quedarán sin energía eléctrica la madrugada del próximo miércoles 15 de octubre, mientras se pone en funcionamiento un circuito de la subestación Rolando García Urrea, ubicada en el sur de Hermosillo.

El corte comenzará a la medianoche y el servicio se reanudará a la 1:30 de la madrugada, es decir, durará una hora y media, buscando que las molestias sean menores.

La Comisión Federal de Electricidad envió un comunicado a la población afectada, agradeciendo su comprensión, ya que interrumpir el servicio es necesario para la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento.

¿Habrá ampliación en la fecha de encendido de aires acondicionados en camiones de Hermosillo?

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, informó que solicitarán formalmente al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado que amplié el plazo de encendido de los aires acondicionados de los camiones, para que en caso de temperaturas calurosas lo mantengan prendido, al menos en las horas de más calor.

Peinado Luna explicó que el año pasado se logró que el Instituto de Movilidad ampliará el plazo hasta el 31 de octubre, como sucede con el subsidio a la energía eléctrica doméstica, y esperan que este 2025 ocurra lo mismo.

Esperan que el encendido de los aires en los camiones se mantenga durante las horas de mayor calor, que son entre las 10:00 u 11:00 de la mañana hasta las 4:00 o 5:00 de la tarde.

con información de José Ponce.

