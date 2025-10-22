Corte de Luz CFE en Hermosillo: Lista de Colonias sin Servicio Este Jueves 23 de Octubre

La madrugada y parte de la mañana del próximo jueves, habitantes de las colonias Pitic y Periodista se quedarán sin energía eléctrica, debido a trabajos de reparación de la red en esta zona.

La Comisión Federal de Electricidad informó que el corte iniciará a las 3:00 de la mañana y terminará a las 7:00 horas, por lo que en total serán cuatro horas sin servicio.

Ubicación exacta de hogares que se quedarán sin luz

El corte será en los hogares que se ubican entre las calles José Lafontaine y General Alvarado, hasta la avenida Salvador Mirón y del bulevar Ignacio Soto a la calle Ciscomani.

En específico se trata de reubicar las líneas aéreas de media tensión de la subestación siete, con lo cual se buscará mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico, por lo que se hace un llamado a la comprensión de los usuarios.

Reportero: Gerardo Moreno N+

