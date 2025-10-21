Se Registra Sismo en Guaymas, Sonora; Esto se Sabe
El martes, 21 de octubre, autoridades del Sismológico Nacional, reportaron un sismo de magnitud 4.2 en la ciudad de Guaymas, en Sonora
El Servicio Sismológico Nacional alertó el martes, 21 de octubre, sobre un sismo de magnitud 4.2 a 65 kilómetros de la ciudad de Guaymas, Sonora.
Hasta el momento autoridades de Protección Civil del estado no han dado a conocer información acerca de reportes originados por este sismo.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 65 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON 21/10/25 20:10:21 Lat 27.49 Lon -111.35 Pf 11 km pic.twitter.com/G3JzBvnt86— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 22, 2025
Cabe destacar que el pasado mes de septiembre, alrededor de siete sismos se reportaron cerca del puerto, ya que los movimientos telúricos fueron en el Golfo de California, uno ocurrió el sábado, 29 de septiembre y los otros seis el domingo, 30 de septiembre, esto sin reporte de daños o personas lesionadas por dicho evento.
Sismo de 4.2 en Guaymas fue imperceptible: Protección Civil Sonora
El pasado 4 de agosto, autoridades de Protección Civil dieron a conocer el reporte acerca de un sismo de magnitud 4.2, el cual no dejó consecuencias, e incluso informaron que este fue imperceptible para los pobladores de la zona, además que no recibieron reportes a la línea de emergencia 911.
