Cuatro Mujeres Menores de Edad Desaparecieron en un Lapso de Seis Días en Hermosillo

En un lapso de seis días, cuatro mujeres menores de edad fueron reportadas como desaparecidas en distintos puntos de Hermosillo, lo que ha generado preocupación entre familiares y autoridades. Dos de ellas, que son hermanas, ya fueron localizadas sanas y a salvo.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado emitió fichas para la localización de Nicol Guadalupe Falques García, de 14 años, y de Ángela Janneth Coronado Rivera, de 15 años, quienes fueron vistas por última vez en diferentes colonias de la capital sonorense.

Nicol Guadalupe Falques García fue vista el 10 de octubre pasado, en la colonia Las Minitas. Tiene piel morena, cabello castaño claro, corto y ondulado, ojos cafés medianos, complexión delgada, mide aproximadamente 1.50 metros y pesa 45 kilogramos. Como señas particulares, cuenta con un piércing en la nariz del lado izquierdo y pequeños lunares cerca de la nariz.

Por su parte, Ángela Janneth Coronado Rivera fue reportada como desaparecida desde el 5 de octubre, vista por última vez en la colonia Carmen Serdán. Es de piel morena clara, cabello tinturado y de largo mediano, ojos cafés, complexión delgada, mide 1.50 metros y pesa alrededor de 60 kilogramos. Tiene una mancha de color café en la nariz.

En ambos casos, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comuniquen al número 662 229 7369.

Dos hermanas desaparecidas fueron localizadas sanas y salvo

Por otro lado, como resultado de las acciones inmediatas de búsqueda emprendidas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y el trabajo coordinado con la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, fueron localizadas sanas y a salvo las hermanas Dámaris Paola “N”, de 15 años, y Génesis Alejandra “N”, de 14, quienes contaban con denuncia interpuesta el mismo día de su localización.

De acuerdo con la información oficial, los agentes investigadores realizaron entrevistas y recorridos en distintos puntos de la ciudad, logrando establecer contacto con amistades cercanas de las adolescentes, quienes aportaron información para ubicarlas.

La madre de las jóvenes informó a las autoridades que ambas regresaron por su cuenta a su hogar, manifestando que habían salido sin permiso a una fiesta y pernoctado en casa de un conocido, sin posibilidad de comunicarse debido a que sus teléfonos se quedaron sin batería.

