Ciclista Muere Atropellada al Sur de Hermosillo; Presunto Responsable fue Detenido

La tarde del viernes alrededor de las 4 de la tarde, una mujer que abordaba una bicicleta de montaña de quien se desconoce su identidad perdió la vida, al igual que una perrita de color café al ser atropellada a la salida sur de la ciudad en la carretera internacional tramo Hermosillo – Guaymas a la altura de la Universidad de Seguridad Pública, mientras que el conductor que la arrolló se dio a la fuga.

Al lugar arribaron elementos de Guardia Nacional quienes atendieron el reporte y posteriormente personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado para iniciar con las indagatorias, así como el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo.

Detuvieron a presunto responsable de atropellar a ciclista en Hermosillo

Minutos más tarde fue detenido Manuel Esteban “N” de 21 años, presunto responsable del atropellamiento, por el delito de homicidio culposo y daños con motivo de tránsito, quien conducía un vehículo tipo tráiler color azul con una caja porta contenedor de color rojo.

Tránsito municipal aseguró a Manuel Esteban “N” en el bulevar Solidaridad y Lázaro Cárdenas en la colonia Palo Verde, cuando se estacionaba en una gasolinera, él y el vehículo fueron asegurados y presentados ante las autoridades correspondientes para la continuación del proceso.

Reportero: Gustavo Moreno N+

