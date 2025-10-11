Joven Detenido por Golpear y Amenazar con un Arma a Chófer de Transporte Público en Hermosillo

Un joven de 17 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo tras causar daños en una unidad del transporte urbano y amenazar con arma blanca al operador.

Con base en información de Seguridad Pública Municipal el hecho se registró alrededor de las 07:00 de la tarde del pasado viernes 10 de octubre, en las calles Tamaulipas y Zoila Reyna de Palafox, en la colonia 5 de mayo.

El joven se tornó agresivo por no contar con el monto del pasaje

Precisa que el conductor manifestó que el joven abordó el camión sin tener completo el monto del pasaje y al hacerle ver la situación se tornó agresivo sacando de su pantalón una navaja de aproximadamente 20 centímetros de largo.

Detalló que posteriormente se abalanzó contra el chofer golpeándolo y al estar forcejeando cayó encima de una pantalla GPS propiedad del Gobierno del Estado.

Reportero: Ángel Lozano N+

