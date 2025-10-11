Joven Detenido por Golpear y Amenazar con un Arma a Chófer de Transporte Público en Hermosillo
Un joven de 17 años fue detenido luego de golpear y amenazar con un arma al chófer de una unidad del transporte público de Hermosillo, Sonora.
Un joven de 17 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo tras causar daños en una unidad del transporte urbano y amenazar con arma blanca al operador.
Con base en información de Seguridad Pública Municipal el hecho se registró alrededor de las 07:00 de la tarde del pasado viernes 10 de octubre, en las calles Tamaulipas y Zoila Reyna de Palafox, en la colonia 5 de mayo.
El joven se tornó agresivo por no contar con el monto del pasaje
Precisa que el conductor manifestó que el joven abordó el camión sin tener completo el monto del pasaje y al hacerle ver la situación se tornó agresivo sacando de su pantalón una navaja de aproximadamente 20 centímetros de largo.
Detalló que posteriormente se abalanzó contra el chofer golpeándolo y al estar forcejeando cayó encima de una pantalla GPS propiedad del Gobierno del Estado.
Reportero: Ángel Lozano N+
