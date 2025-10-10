Sujeto Atacó con Cuchillo a Expareja y Amenazó con una Granada a Policías en Hermosillo

Un reporte de violencia familiar en la colonia San Benito derivó en una escena de alto riesgo durante la madrugada de este viernes, cuando un sujeto en aparente estado de ebriedad atacó con un cuchillo a su expareja y posteriormente amenazó con una granada a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la cual por fortuna no detonó.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:50 horas, en las calles Quintana Roo, entre Simón Bley y Gándara, donde los oficiales acudieron tras recibir un reporte de agresión doméstica.

Al arribar, encontraron a Gloria Griselda “N”, de 55 años, con múltiples heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas por su expareja Juan Luis “N”, de 50 años, quien se encontraba fuera de sí y empuñaba una granada de mano.

Dispararon a agresor para neutralizarlo

Ante la negativa del agresor de rendirse y el riesgo inminente, los agentes repelieron la amenaza disparándole en las piernas para neutralizarlo. Ambos lesionados, la víctima y el agresor, fueron trasladados para recibir atención médica, la mujer al Hospital General del Estado y el hombre a la Clínica 14 del IMSS.

El área fue acordonada y permaneció bajo resguardo mientras personal de la Secretaría de la Defensa Nacional acudía para asegurar y manipular el artefacto explosivo. En el sitio fueron asegurados un cuchillo metálico, varios casquillos calibre .223, y una granada de fragmentación.

De acuerdo con las autoridades, el caso se investiga como violencia familiar, feminicidio en grado de tentativa y agresión a funcionarios públicos, además de los delitos que resulten.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR