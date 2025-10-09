Agreden a Balazos a Policía Municipal Dentro de Caseta de Respuesta Rápida en Hermosillo
N+
Dentro de la caseta de Respuesta Rápida ubicada al norte de Hermosillo, un Policía Municipal fue baleado. Esto se sabe
COMPARTE:
Un elemento de la Policía Municipal resultó lesionado tras ser agredido con arma de fuego la tarde del jueves, 9 de octubre, mientras se encontraba en su puesto dentro de una caseta de vigilancia de Respuesta Rápida de la corporación, en la colonia Lomas de Linda Vista, al norte de Hermosillo.
Noticia Relacionada: Agentes AMIC Repelen Agresión Armada en Ciudad Obregón; Un Hombre Murió
Autoridades de seguridad informaron que el ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando, de acuerdo a versiones de testigos, dos hombres armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la caseta para luego huir a bordo de un vehículo blanco, modelo reciente.
El agente herido, quien cuenta con 22 años de servicio en la corporación municipal estaba comisionado en la zona 4, y fue auxiliado por compañeros y trasladado de inmediato a un hospital privado cercano al lugar de la agresión para recibir atención médica.
Reportan que el oficial fue lesionado en la ingle y abdomen con orificio de salida, se encuentra estable y consciente.
Implementan operativo de seguridad tras el ataque armado en Hermosillo
En el lugar también resultó una patrulla con impactos de proyectil de arma de fuego.
El hecho generó un fuerte operativo de seguridad en el sector, con participación de elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes desplegaron un dispositivo de búsqueda para ubicar el vehículo y a los responsables.
Pocos minutos después de las 5:00 de la tarde, en el cruce del bulevar Progreso y General Bernardo Reyes, autoridades interceptaron a un vehículo blanco con tres hombres a bordo, a quienes se les aseguró un arma de fuego, siendo detenidos como los presuntos responsables de la agresión.
Historias Recomendadas:
- ¿Dónde está Ubicada la Casa de Los Espantos en Hermosillo? A 30 Años de Tradición
- Tormenta Tropical Raymond: Pronostican Lluvias en Sonora ¿Cómo Afectará?
- Mastografías Gratis en Hermosillo: ¿Cuándo y Dónde Serán?
con información de Gustavo Moreno.
ABM