Mastografías Gratis en Hermosillo: ¿Cuándo y Dónde Serán?

En el marco del mes rosa, que se conmemora cada octubre para concientizar la detección oportuna y el tratamiento del cáncer de mama, personal del Centro Estatal de Oncología "Doctor Ernesto Rivera Claisse", ubicado en Hermosillo, llama a realizarse la mastografía.

La institución informó que el procedimiento, donde a través de un análisis por rayos x se detecta anomalías o tumores en los pechos a edades tempranas, es gratis en dicha clínica.

Para que cada mujer sea beneficiada es importante que cuente con varios requisitos, como acercarse al centro a agendar su cita, debe ser una paciente de 40 años en adelante, ni tener estudios de mastografías recientes.

Si usted está interesada y quiere ser parte de la detección oportuna, se pueden comunicar al número 6622 59 28 00, a la extensión 80 94 8 o 8094 9.

O también puede acercarse a las instalaciones del Centro Estatal Oncológico que se ubica por la calle Reforma final, número 340, entre Río San Miguel y Río Magdalena, en la colonia Proyecto Río Sonora, en Hermosillo.

Cucas colocan sostenes en primaria de Hermosillo: Buscan incentivar la detección oportuna del cáncer de mama

Cucas hacen tendedero de sostenes para fomentar la conciencia de la importancia de la prevención del cáncer de mama, la organización Colonias Unidas contra el Cáncer, las Cucas, realizaron su tradicional tendedero de sostenes en la colonia Cuauhtémoc.

En esta ocasión fue frente de la escuela primaria Francisco Navarro Estrada, ubicada en las calles Huetetl y Templo Tláloc, donde permanecerán durante todo octubre, que es conocido como el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama o "mes rosa”.

El mensaje para todas las mujeres es para realizarse una mamografía al año, y así poder detectar si tienen cáncer y así poder tratarlo a tiempo.

con información de Fernanda Romero.

