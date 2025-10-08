Casa de la Cultura en Hermosillo Comparte Actividades Artísticas para Celebrar su 45 Aniversario

La Casa de la Cultura está de manteles de largos, pues celebra 45 años de su fundación y para celebrar anunció un programa de actividades lleno de arte, historia y expresión cultural.

Desde el 4 octubre se llevan a cabo distintas dinámicas, anunció el Instituto Sonorense de Cultura, como obras de teatro, talleres y conciertos musicales.

El recinto cultural no solo será el principal espacio de las muestras artísticas, sino también otros teatros en Hermosillo e incluso en la Universidad de Sonora.

Entre las proyecciones cinematográficas los asistentes podrán apreciar trabajos de pueblos originarios como el comcáac, también show drag y danza contemporánea para niños.

Las actividades artísticas finalizarán el día 23 de octubre, tienen diferentes horarios y algunas serán gratuitas.

Este es el programa de actividades por el 45 aniversario de la Casa de la Cultura del 5 al 12 de octubre

Martes 07 de octubre - Casa de la Cultura

18:00 horas - Muestra de alumnos y alumnas de los talleres artísticos

Miércoles 08 de octubre - Casa de la Cultura y Teatro de la Ciudad

16:00 horas - "Papá sin rostro y otros cuentos” | Relatos del Segundo Concurso de Cuentos del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

18:00 horas - “Proyecto intervención, Palabra de mujer, danza y poesía” | Estudiantes del 3er y 5to semestre de la Licenciatura en Artes de la Universidad de Sonora

18:30 horas - “Trans-versión” | Función de danza contemporánea por los alumnos de la Universidad de Sonora, Adriana Castaños y David Barrón

Jueves 09 de octubre - Galería Eusebio Francisco Kino

19:00 horas - “Unidos por el arte” | Inauguración de exposicion fotográfica colectiva

Viernes 10 de octubre - Casa de la Cultura

18:00 horas - Concierto de música folclórica latinoamericana y danza folclorica | Alumnos de los talleres artísticos

19:00 horas - “Anti Club de Jazz” | Jam (sesión de improvisación musical)

Sábado 11 de octubre - Sala Alejandro Parodi

17:00 horas - “Mariposario Yo’o Juara y Videocarta comcáac Pintando los colores del desierto” | Dirección: Emily Icedo y Omar Navarrete, producción: Iconos Hicoiit, A.C.

17:00 horas - “El baile de Carmen” | Dirección: Zuzeth González, proyecciónes cinematografica

