¿Dónde está Ubicada la Casa de Los Espantos en Hermosillo?

La casa de los espantos de la familia Corella, ubicada en las calles 12 de Octubre y Quintana Roo, de la colonia San Benito, es una referencia obligada para los entusiastas del horror en Hermosillo, pues con 30 años de tradición, cada mes de octubre provocan el asombro de quienes la visitan, debido a su decoración fantasmagórica.

Juan Guillermo González, encargado de recibir a las visitas, mencionó que días antes de comenzar el mes de octubre, la familia se prepara para la fecha, incluso con adornos renovados para que cada año sea diferente al anterior, por lo que se trata de una celebración que no solamente los une como familia, sino que también los conecta con sus vecinos de la colonia San Benito.

Más que nada es una tradición familiar, mi mamá la empezó, luego siguió mi hermana, ahorita estamos los cuatro hermanos aquí y somos los que seguimos con la tradición. El día 31 que es la noche de brujas es cuando vienen todos disfrazados y nosotros también nos disfrazamos y nos tomamos fotos.

Ciclistas y club de moteros hacen parada obligatoria durante su ruta especial de Noche de Brujas

Y es que con el pasar de los años, esta casa se ha convertido en una auténtica experiencia de Halloween, al punto que colectivos de ciclistas y clubs de moteros, realizan paradas en la esquina de 12 de Octubre y Quintana Roo, como parte de su ruta especial durante la Noche de Brujas.

En ese sentido, el señor Juan Guillermo resaltó las bondades de la fecha, por lo que su familia siente una gran satisfacción de brindar a los hermosillenses la posibilidad de celebrar Halloween cada 31 de octubre.

