Tormenta Tropical Raymond: Pronostican Lluvias en Sonora ¿Cómo Afectará?

El Comité de Operación de Emergencias quedó instalado este jueves con más de 6 mil elementos de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento puntual a los sistemas tropicales que se formaron en el Océano Pacífico y que con la interacción de un frente frío se prevé que generen lluvias de moderadas a fuertes en Sonora, apuntó Armando Castañeda Sánchez.

El coordinador estatal de Protección Civil refirió que una de las principales estrategias consiste en la movilización de personal a diferentes zonas de la entidad para tener un monitoreo más preciso y poder brindar apoyo a los municipios que lo requieran.

Señaló que con base en los modelos meteorológicos preliminares, derivado de la interacción de la humedad que dejará la tormenta tropical Priscila con la llegada del sistema tropical Raymond se proyectan cinco días de lluvias generalizadas en el Estado con rachas de viento intensas.

“Este periodo iniciamos el viernes y finalizamos el día martes, entonces es un largo periodo de temporal lluvioso para el Estado de Sonora, el domingo es el día álgido, es el día más fuerte identificado con más riesgo en la capital, incluso en todo el Estado, el Río Sonora de igual manera, vamos a mover el equipo a cuatro zonas, lo que vendría siendo San Luis Río Colorado, Agua Prieta, aquí en la capital, Moctezuma y Obregón”,

Pronostican acumulados de lluvias entre 25 y 100 milímetros

De cumplirse el pronóstico de acumulados de lluvia entre 25 y más de 100 milímetros Castañeda Sánchez adelantó que el domingo se estaría emitiendo un comunicado a la población sobre la activación de protocolos para evitar riesgos.

“Para que esté muy al pendiente la población, para el día domingo a primeras horas que ya tengamos nosotros un poco más de claridad del desarrollo de posibles afectaciones de esta tormenta tropical Raymond pues la suspensión de clases a nivel general para el Estado de Sonora, todavía está en monitoreo, estamos en pláticas con la Secretaría de Educación y Cultura para que ellos vayan tomando cartas en el asunto”,

Reportero: Ángel Lozano N+

JGMR