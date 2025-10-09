Encuentran a Mujer Sin Vida Abandonada en un Baldío en San Luis Río Colorado, Sonora

El cuerpo sin vida de una mujer envuelto en una cobija, en un lote baldío, ubicado sobre la avenida Ley de Alfabetización y calle 35, en San Luis Río Colorado, fue encontrado la tarde el miércoles, 8 de octubre.

El hallazgo se reportó alrededor de las 2:00 de la tarde, lo que generó una fuerte movilización de elementos del Mando Único, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, el Ejército Mexicano y personal del Servicio Médico Forense, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar se informó que la víctima era una mujer de entre 30 y 40 años de edad, que presentaba huellas visibles de violencia. Hasta el momento no ha sido identificada oficialmente.

Autoridades piden apoyo a la ciudadanía para identificar a mujer encontrada sin vida

Fuentes cercanas al caso indicaron que la mujer tenía el cabello corto y negro, varios tatuajes , entre ellos uno en el coxis con el nombre “Jean Carlos” y estrellas a los lados, una flor con tallo en el antebrazo y otro tatuaje con una flor y las iniciales “JC” en la muñeca, además de portar un piercing dorado en la lengua.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de conocer a alguna mujer con estas características, acudan al Ministerio Público de San Luis Río Colorado para colaborar con el proceso de identificación.

El cuerpo fue trasladado por personal forense a la funeraria en turno, donde se le practicará la necropsia de ley y se continuará con las investigaciones por feminicidio.

con información de Roberto Bahena.

ABM