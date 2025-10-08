Trabajador Recibe Descarga Eléctrica al Interior del Mercado Municipal en Hermosillo

Alrededor de las 7:00 de la tarde, se reportó al número de emergencias a un trabajador lesionado al interior del Mercado Municipal Número 1, en las calles Monterrey y Benito Juárez, en Hermosillo.

Noticia Relacionada: Muerte de Empleada de Limpieza en Parque Industrial Fue por Causas Naturales: Fiscalía Sonora

Elementos de la estación central del Departamento de Bomberos y Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender al afectado, de identidad desconocida.

Francisco Ramírez, comandante de Bomberos, declaró que se están revisando las instalaciones para determinar cuál fue el origen del percance.

Estaba haciendo una instalación eléctrica para un anuncio luminoso de un establecimiento… Se dará aviso a la autoridad correspondiente para revisar qué manipuló, cual pudo haber sido la falla del proceso o algún desperfecto en un equipo.

En ese sentido, recomendó a trabajadores a utilizar componentes adecuados, como guantes y equipo de protección, además de realizarlos con la capacitación adecuada.

Bomberos atienden emergencia donde una mujer cayó en colonia Cañada de los Negros

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron a la colonia Cañada de los Negros, para atender a una mujer que sufrió una caída desde su propia altura.

Fue alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando paramédicos de la Cruz Roja solicitaron el apoyo de los rescatistas para bajar a la mujer en una camilla y ser trasladada a un hospital a recibir atención médica.

La unidad ECO-1 del Departamento de Bomberos atendió el llamado de emergencia y ayudaron a subirla a una ambulancia para su traslado a una institución médica.

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno.

ABM