Sujeto Dormido en Sofá Fue Atacado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Mientras dormía en un sofá abandonado sobre la vía pública, en la colonia Villa Hermosa, al sur de la ciudad, un hombre resultó herido de bala la madrugada de este jueves, luego de ser atacado por dos sujetos.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada, en la calle Alfonso Armenta, entre Décima y Onceava, donde la víctima, identificada como Juan Carlos “N”, de 38 años, fue sorprendida por los agresores que se acercaron a pie y abrieron fuego en su contra.

El lesionado presentó una herida de proyectil de arma de fuego en el glúteo izquierdo, la cual, según los primeros reportes médicos, tardará más de quince días en sanar, aunque no pone en riesgo su vida.

El domicilio es presunto punto de venta de drogas

Vecinos del sector indicaron que el ataque ocurrió frente a un domicilio señalado como punto de venta de drogas y refugio de personas en situación de calle y acumuladores.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a Juan Carlos “N” en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital, mientras que agentes de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aseguraron el área, para recabar indicios y testimonios.

