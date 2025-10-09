Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida con Signos de Violencia Dentro de Domicilio en Hermosillo

Dentro de un domicilio de la colonia El Ranchito, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con evidentes signos de violencia, ya que tenía el cuerpo atado y presentaba heridas producidas por arma de fuego, esto la madrugada del jueves.

El crimen salió a la luz poco después de las 02:00 de la mañana, cuando vecinos del callejón Abelardo L. Rodríguez, casi esquina con calle Ducto, escucharon varios disparos y dieron aviso a las autoridades.

Al llegar, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja ingresaron al domicilio, donde confirmaron que el hombre, de unos 25 a 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales. El cuerpo estaba amarrado con cintas de tela, tendido sobre el piso de una recámara.

La víctima era de tez morena clara, complexión delgada, barba y bigote, y portaba diversos tatuajes en los brazos: figuras de ángeles, barajas, las letras “LV” y una imagen de la Santa Muerte en el costado izquierdo.

En el lugar fue localizada una credencial de elector a nombre de Manuel Alejandro “N”, cuya fotografía coincidía con los rasgos físicos del fallecido.

Presuntamente fueron tres sujetos los que asesinaron al hombre

Testigos indicaron que tres hombres vestidos de negro irrumpieron en el inmueble durante la madrugada y escaparon de inmediato, después de efectuar los disparos.

La zona fue resguardada por agentes municipales y estatales, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado recolectaban indicios para abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

