Encuentran a Conductor Sin Vida Dentro de Tráiler en Parqueadero al Sur de Hermosillo

Luego de varios días sin saber del paradero de un chofer de tráiler, personal de la empresa para la que trabajaba acudió la mañana del miércoles a una pensión de tractocamiones, al sur de Hermosillo, donde el conductor fue encontrado sin vida dentro de su unidad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10:41 de la mañana, en un predio ubicado sobre el Periférico Sur, entre el bulevar Las Lomas y la carretera a La Colorada, en la colonia Perisur, donde se encontraba estacionado desde el sábado un camión de la marca International.

Al no obtener respuesta del operador ni localizar la señal del GPS del vehículo, empleados de la empresa transportista acudieron al sitio para verificar su estado, donde encontraron la pesada unidad, pero le tocaron la puerta del vehículo y, al no obtener respuesta, se asomaron por el cristal y vieron al afectado quien no respondía.

Conductor sin vida fue encontrado sin huellas de violencia

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal confirmaron el fallecimiento y determinaron que no se apreciaban huellas de violencia en el cuerpo.

El área fue acordonada para el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR