Agresión Armada Deja a Mujer sin Vida y Hombre Lesionado en Hermosillo

Luego de que se generó una persecución por la salida sur de Hermosillo, que se prolongó hasta el fraccionamiento Altares, sección Rancho Grande, una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado.

Poco antes de mediodía del jueves, se activó el Código Rojo debido a una agresión en el puente El Gallo, por Periférico Sur y Manuel J. Clouthier, la cual se prolongó a bordo de vehículos por la Carretera Federal 15, hasta tomar el bulevar Jaudiel Zamorano al oriente.

Posteriormente tomaron la calle Pedro Vega Ibarra hasta llegar al cruce con De los Proveedores, en Altares, sección Rancho Grande Obeliscos, donde las víctimas ingresaron a un domicilio.

Sin embargo fueron alcanzados por sus perseguidores, quienes abrieron fuego de manera directa, perdiendo la vida en el lugar la mujer, mientras que el hombre resultó lesionado en una pierna, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital de urgencia.

De momento, las autoridades no han revelado la identidad y las edades de los afectados en esta agresión armada.

