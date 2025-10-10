Un Hombre Fue Asesinado Presuntamente a Balazos en Colonia Pueblitos, al Norte de Hermosillo

Víctima de una agresión armada, un hombre del cual no se ha revelado su identidad, perdió la vida la tarde de este viernes, en un predio enmontado de la colonia Pueblitos al norte de Hermosillo.

Alrededor de las 12:20 horas se reportó el ataque en una obra en construcción de un nuevo fraccionamiento, ubicada sobre el bulevar Pueblo Nuevo y Agustín Zamora, donde quedó tendida la víctima atrás de una barda perimetral.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes al activarse el Código Rojo y confirmaron que el hombre estaba lesionado, por lo que pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Presunto agresor se dio a la fuga en bicicleta

Asimismo, testigos en el lugar de los hechos indicaron que el presunto atacante vestía camiseta tipo tirahueso color blanco y pantalón de mezclilla, mismo que se llevó una bicicleta color rojo de la víctima para darse a la fuga.

El sitio fue asegurado y se liberó código rojo a las 12:52 horas, mientras arribaban agentes de la Policía Estatal, Ministerial y Servicios Periciales para las investigaciones correspondientes.

Aunque la víctima presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego, en la escena no se localizaron casquillos percutidos, por lo que se mantienen las diligencias para esclarecer el crimen y dar con el responsable.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR