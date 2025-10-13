Localizan Manta con Mensaje de Presunto Grupo Criminal en Cerco de Primaria en Hermosillo

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública retiraron una manta con un mensaje dirigido a las autoridades por parte de un presunto grupo criminal, la cual fue colocada en el cerco perimetral de la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi, ubicada en las calles José Abraham Mendívil y Hernán Cortés, de la colonia Primero Hermosillo, al norte de la ciudad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana, cuando personal de intendencia localizó la lona y de inmediato avisó a las autoridades del plantel, quienes notificaron al número de emergencias 9-1-1.

Autoridades de primaria solicitó a padres a recoger a sus hijos

Agentes de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes y resguardaron el área, mientras que la dirección escolar solicitó a los padres de familia acudir a recoger a sus hijos, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el retiro de la manta y la búsqueda de indicios que ayuden en las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

