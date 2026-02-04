Inicio Sonora Descartan Daños en Sonora Tras Sismo de 4.2 de Magnitud en el Golfo de California

Descartan Daños en Sonora Tras Sismo de 4.2 de Magnitud en el Golfo de California

Después de registrarse un sismo de 4.2 de magnitud en el Golfo de California, la Coordinación Estatal de Protección Civil descartó daños en el estado de Sonora.

Foto: Servicio Sismológico Nacional

La mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud de 4.2 en el Golfo de California, exactamente a 77 kilómetros al este de la playa de Santa Rosalía, Baja California, sin que se registraran daños a la población.

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que se realizó un monitoreo a través del sistema de información telefónica, sin que se registraran víctimas ni llamadas telefónicas de la población relacionadas con este evento.

Exhortan a la población a informarse por medios oficiales

De momento se mantiene un monitoreo constante en las aguas del Golfo de California y se pidió a la población mantenerse informada solo por medios oficiales y canales institucionales.

 

Reportero: Gerardo Moreno N+

