Descartan Daños en Sonora Tras Sismo de 4.2 de Magnitud en el Golfo de California
N+
Después de registrarse un sismo de 4.2 de magnitud en el Golfo de California, la Coordinación Estatal de Protección Civil descartó daños en el estado de Sonora.
COMPARTE:
La mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud de 4.2 en el Golfo de California, exactamente a 77 kilómetros al este de la playa de Santa Rosalía, Baja California, sin que se registraran daños a la población.
La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que se realizó un monitoreo a través del sistema de información telefónica, sin que se registraran víctimas ni llamadas telefónicas de la población relacionadas con este evento.
Protección Civil descarta daños por sismo en el Golfo de California— Protección Civil Sonora (@cepcsonora) February 4, 2026
Información completa :https://t.co/M7UCqwAeIj pic.twitter.com/vlFu5NHo82
Exhortan a la población a informarse por medios oficiales
De momento se mantiene un monitoreo constante en las aguas del Golfo de California y se pidió a la población mantenerse informada solo por medios oficiales y canales institucionales.
Reportero: Gerardo Moreno N+
Historias recomendadas:
- Matan a Mujer en Estacionamiento del Centro de Gobierno en Hermosillo, Sonora
- Clima Sonora: ¿Qué Días Estará Nublado sin Posibilidad de Lluvias? Pronóstico Semanal de Febrero
- Reporte Falso de Agresión Armada Provoca Movilización Policiaca en el Centro de Hermosillo
JGMR