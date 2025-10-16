Anuncia Secretaría de Hacienda Sonora Descuentos en Recargos por Buen Fin 2025

Como parte del programa Buen Fin, el Gobierno del Estado trabaja en la elaboración de una estrategia que contribuya con la economía familiar, apuntó el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Jorge Iván de la Rosa Flores.

Refirió que, como cada año, se prevén descuentos en recargos de las principales contribuciones estatales, para dar oportunidad a que se regularicen los interesados en cumplir con sus obligaciones fiscales.

Aunque dijo que el anuncio oficial será el 1 de noviembre, adelantó que habrá los siguientes descuentos:

Revalidación vehicular

Impuesto Sobre Nómina

Impuesto de Hospedaje

Pago de concesiones de transporte.

Siempre van enfocados a los rezagos, porque son descuentos de recargos, son del 100% de los recargos; los últimos ha habido un mejor comportamiento en el cumplimiento, pero sin duda hay que atender a la gente que por alguna causa no ha podido hacer sus pagos en tiempo.

Abren registro a programa PEUA para agricultores en Sonora

Del 15 de octubre al 31 de diciembre estará abierta la ventanilla para la inscripción y reinscripción al programa especial de energía para el campo en materia de energía eléctrica para uso agrícola, denominado PEUA.

De acuerdo con información de la delegación en Sonora, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el programa otorga un subsidio de hasta 95% del costo de la energía eléctrica a los productores agrícolas, para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego, y que cuenten con título o concesión de uso de agua vigente.

Para mayores informes invita a los interesados a acudir a las ventanillas de atención, ubicadas en los distritos de desarrollo rural, en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, o bien, comunicarse al número 800-882-26-76.

con información de Ángel Lozano.

ABM