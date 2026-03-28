Detienen a Sujeto por Sustraer Batería de Vehículo, Bolso y Cámara Fotográfica en Hermosillo

Juan Alonso "N" de 22 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo minutos después de haber sustraído la batería de un vehículo en la colonia Altares.

De acuerdo con el informe policial el hecho se registró alrededor de las 05:30 horas de la madrugada del sábado, en la calle Gastón Cano Ávila y avenida Profesor Ernesto López Riesgo.

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El detenido se apoderó de un bolso de mano y cámara fotográfica

Detalla que en el mismo ilícito el hoy detenido también se apoderó de un bolso de mano, un cable USB para celular y de una cámara fotográfica con un valor aproximado de 9 mil pesos.

Al ser interceptado los agentes le realizaron una revisión corporal y le encontraron un desarmador y unas pinzas eléctricas, los cuales se presume que utilizó para abrir el automóvil.

Dos objetivos prioritarios fueron detenidos en Hermosillo

En hechos distintos, el pasado jueves y viernes, tras un operativo en la cuidad de Hermosillo, Sonora, fueron detenidos dos objetivos prioritarios en la región relacionados a diversos delitos. Además se detuvieron a 14 personas por portación de arma blanca y drogas.

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