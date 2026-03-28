Localizan Restos Humanos en La Tuna, Zona Serrana de Badiraguato, Sinaloa 

Integrantes de la asociación civil Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa y elementos de la Policía Municipal de Badiraguato, llevaron a cabo un operativo de búsqueda en la zona serrana del municipio La Tuna.

Las acciones se realizaron en las inmediaciones del poblado, en las cercanías del área conocida como el “Triángulo Dorado”, donde fueron localizados restos humanos calcinados.

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Autoridades investigan la cantidad de víctimas en poblado La Tuna, en Sinaloa

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la cantidad de víctimas ni a cuántas personas corresponden los restos encontrados, sin embargo, se habla que pudieran ser de varios cuerpos humanos. Se informó que será en las próximas horas cuando, mediante los estudios forenses, se pueda precisar esta información.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hallazgo se realizó durante el día del viernes, pero fue hasta la noche, poco antes de la medianoche, cuando los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del estado.

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