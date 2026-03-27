Ejecutan a Motociclista y Despachador en Gasolinera del Sector Barrancos en Culiacán, Sinaloa

Un motociclista y un despachador de gasolina fueron asesinados a balazos la tarde de este viernes 27 de marzo de 2026, en una estación de servicio ubicada en el sector Barrancos.

Las autoridades informaron que una de las víctimas fue identificada como Jesús Carlos, de 59 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Villa Colonial y laboraba como despachador en la gasolinera donde ocurrió el ataque.

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Asesinan a un joven a bordo de una motocicleta

La segunda víctima fue identificada como Rommel, de 23 años, quien presuntamente residía en el mismo sector y al momento de la agresión se encontraba a bordo de una motocicleta de color oscuro.

De acuerdo con los datos, el doble homicidio se registró alrededor de las 17:30 horas en la estación de combustible ubicada en el cruce del bulevar Benjamín Hill y avenida Vinoramas, en el fraccionamiento Villa Colonial, frente a una tienda Soriana Barrancos.

Sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego contra el motociclista; durante el ataque, el despachador también fue alcanzado por las balas, perdiendo la vida en el sitio junto con el conductor de la unidad.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en el área de servicio, junto a una de las bombas de gasolina, mientras que la motocicleta quedó encima de ellos.

Minutos después, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron decenas de casquillos de arma de grueso calibre.

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