Ejército Mexicano se Suma al Rescate de Mineros Atrapados en Mina de El Rosario, Sinaloa

Elementos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano arribaron a Sinaloa para sumarse a las labores de rescate tras el colapso de una mina en el municipio de El Rosario, donde cuatro trabajadores permanecen atrapados.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el personal llegó al Aeropuerto Internacional de Mazatlán como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, con el objetivo de reforzar las acciones de búsqueda en la mina ubicada en el poblado El Chele.

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El derrumbe ocurrió en una mina operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa e Inca Azteca Gold, generando un operativo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para intentar localizar con vida a los trabajadores.

Refuerzan coordinación para rescate de mineros

De acuerdo con la Defensa, el despliegue del Batallón de Atención a Emergencias se realiza en apoyo a las autoridades civiles, con el fin de establecer las condiciones adecuadas para participar activamente en el rescate.

Las labores se desarrollan en coordinación con instancias estatales, municipales y de Protección Civil, así como con la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.

Las autoridades reiteraron que mantienen comunicación permanente y esfuerzos conjuntos para avanzar en las operaciones, además de garantizar la seguridad en la zona y brindar tranquilidad a las familias de los mineros atrapados.

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