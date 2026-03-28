Detienen a 16 Personas con Drogas y Arma Blanca en Hermosillo; Dos Son Objetivos Prioritarios

En un operativo realizado entre jueves y viernes en Hermosillo y el área rural se logró la detención de 16 personas en posesión de diferentes narcóticos y armas blancas, entre ellos dos objetivos catalogados como prioritarios por estar relacionados con diversos ilícitos cometidos meses atrás.

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Los detenidos fueron identificados por los agentes municipales en Hermosillo

De acuerdo con información de la Policía Municipal se trata de Gastón Guadalupe "N" alias "El Lupillo" y Ricardo Efraín "N" alias "El Negro" de 40 y 30 años, respectivamente, quienes fueron interceptados en las calles José María Tapia entre Getsamani y Sánchez Carreón de la Invasión Nueva Ilusión en posesión de 38 dosis de posible cristal.

Durante el operativo también fueron detenidos en diversos puntos de la ciudad cinco hombres y dos mujeres de entre 22 y 44 años en posesión de probable mariguana y cristal, entre los que destacan Brenda Berenice “N”, a quien le encontraron 29 envoltorios con polvo blanco y granulado en la colonia Paseo de Las Palmas, además de Iván “N” y Francisco Javier “N” con 16 unidades de la misma sustancia en la colonia Centro.

Con armas blancas fueron interceptados siete hombres, entre ellos Julio Fernando "N" de 24 años en la comisaría Miguel Alemán quien portaba un machete de 60 centímetros de largo; y Bernardo Ramón "N" de 54 años cuando caminaba por las calles de la colonia La Caridad en Hermosillo con cuchillo de las mismas dimensiones.

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