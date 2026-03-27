Suspenden Clases en Universidad de Hermosillo Tras Conflicto y Amenazas entre Dos Alumnos
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Las clases fueron suspendidas tras el conflicto entre dos estudiantes al interior de una universidad privada en Hermosillo, Sonora.
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Un reporte de amenazas entre alumnos en una universidad privada en Hermosillo causó alarma y provocó la atención de autoridades escolares, quienes notificaron a la policía para realizar trabajos preventivos, además de que se suspendieron clases este viernes.
A las 06:50 de la mañana agentes de la Policía Preventiva Municipal acudieron al plantel ubicado en la salida norte de la ciudad, carretera Hermosillo-Nogales, en donde fueron notificados sobre la situación y se estableció un filtro en el acceso principal.
Las autoridades de la universidad indicaron a los oficiales que se había presentado una situación donde un alumno amenazó a otro con golpearlo, a lo que el aludido respondió con amenazas de muerte, por lo que para evitar incidentes mayores se pidió apoyo de la policía y se notificó a los padres.
En la entrada del plantel se implementó un filtro con detectores de metal y se les comunicó a los alumnos sobre la suspensión de clases, esto en presencia de los agentes municipales.
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Universidad privada emite comunicado tras conflicto entre dos estudiantes
Posteriormente la universidad envió un comunicado a los padres de familia donde señalan que no se identificó una situación de riesgo inminente, pero de manera responsable y preventiva priorizaron la seguridad de alumnado, docentes y trabajadores en general.
El incidente no pasó a mayores, mientras que los policías municipales realizaron un Informe Policial Homologado y lo turnaron al Ministerio Público, autoridad que se encargará de investigar la situación.
N+ Roberto Bahena
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