Suspenden Clases en Universidad de Hermosillo Tras Conflicto y Amenazas entre Dos Alumnos

Un reporte de amenazas entre alumnos en una universidad privada en Hermosillo causó alarma y provocó la atención de autoridades escolares, quienes notificaron a la policía para realizar trabajos preventivos, además de que se suspendieron clases este viernes.

A las 06:50 de la mañana agentes de la Policía Preventiva Municipal acudieron al plantel ubicado en la salida norte de la ciudad, carretera Hermosillo-Nogales, en donde fueron notificados sobre la situación y se estableció un filtro en el acceso principal.

Las autoridades de la universidad indicaron a los oficiales que se había presentado una situación donde un alumno amenazó a otro con golpearlo, a lo que el aludido respondió con amenazas de muerte, por lo que para evitar incidentes mayores se pidió apoyo de la policía y se notificó a los padres.

En la entrada del plantel se implementó un filtro con detectores de metal y se les comunicó a los alumnos sobre la suspensión de clases, esto en presencia de los agentes municipales.

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Posteriormente la universidad envió un comunicado a los padres de familia donde señalan que no se identificó una situación de riesgo inminente, pero de manera responsable y preventiva priorizaron la seguridad de alumnado, docentes y trabajadores en general.

El incidente no pasó a mayores, mientras que los policías municipales realizaron un Informe Policial Homologado y lo turnaron al Ministerio Público, autoridad que se encargará de investigar la situación.

N+ Roberto Bahena

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