Localizan al Menos Ocho Fosas Clandestinas en Predio Despoblado en Guaymas, Sonora

Al menos ocho cuerpos completos, además de múltiples restos óseos expuestos en la superficie, fueron localizados en un predio despoblado del ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas, durante una jornada del miércoles 25 de marzo, por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

El hallazgo se dio un día después de que el martes 24 se realizarán actividades en la zona con resultados negativos. En esta ocasión, integrantes de los colectivos Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme y Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. ubicaron tres fosas clandestinas, así como restos recientes y antiguos dispersos en el área.

Recuperaron prendas, pertenencias y una identificación oficial

Durante los trabajos se recuperaron diversas prendas y pertenencias, entre ellas un chaleco negro, camisa a cuadros rojo con blanco, playera verde con gorro, pantalón claro tipo pana, tenis de distintos colores, calcetas, un pans gris y una cadena dorada con dije en forma de árbol con piedras de colores.

También se localizó una identificación oficial a nombre de Mario Alfonso "N", con domicilio en Guaymas.

La zona, de aproximadamente diez metros, fue asegurada por elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, AMIC y Policía Municipal, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal realizó el levantamiento de los restos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis e identificación.

Reportero: Roberto Bahena N+

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