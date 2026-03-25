Joven Resulta Lesionado de Gravedad tras Ataque a Balazos en Hermosillo, Sonora

Un joven resultó con lesiones de gravedad tras ser atacado a balazos durante los primeros minutos de este miércoles, 25 de marzo, en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de Hermosillo.

El hecho se registró alrededor de las 00:22 horas, en el cruce de las calles Eligio Ancona y Molino de Camou, donde la víctima, un hombre de entre 25 y 30 años de edad, y aún sin identificar, fue localizado con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Debido a la gravedad de las lesiones, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de emergencia a un hospital, para recibir atención médica especializada.

No reportan personas detenidas tras el ataque a balazos

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, testigos indicaron que tras escucharse las detonaciones, observaron un vehículo tipo sedán, marca Honda, color negro, huir a alta velocidad sobre la calle Eligio Ancona, en dirección al sur.

Pese al operativo implementado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, hasta el momento no se ha logrado la detención de los presuntos responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

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