Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Patadas a su Propia Madre en la Costa de Hermosillo

Un hombre fue detenido luego de agredir a patadas a su propia madre, en el poblado Miguel Alemán, uno de los tres casos de violencia familiar registrados el martes pasado en distintos puntos de Hermosillo.

El hecho más grave ocurrió en la colonia Jesús García del poblado, donde Juan Carlos “N”, de 28 años de edad, fue arrestado por elementos municipales luego de que su madre, de 50 años, lo señalara de haberla pateado en el abdomen y en el brazo izquierdo, además de insultarla.

La mujer permitió el ingreso de los agentes a la vivienda, ubicada en las calles Guadalupe Victoria, entre 2 de Abril y Rosario Ibarra de Piedra, para su detención y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

Dos sujetos detenidos por presuntamente agredir a sus parejas en Hermosillo

En otro caso, en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, Jesús Enrique “N”, de 31 años, fue detenido tras ser acusado por su pareja, de 43 años, de haberla agredido físicamente.

La víctima denunció que el sujeto le dio una cachetada y la tomó del cuello intentando ahorcarla, además de insultarla, en hechos ocurridos en un domicilio de la calle Castilleja.

Asimismo, en la colonia San Luis, John “N”, de 43 años de edad, fue arrestado luego de ser señalado por su pareja, de 42 años, de agredirla verbalmente y amenazarla con golpearla.

El reporte se atendió en las calles Lampazos y Parral, donde el caso fue turnado a la autoridad investigadora.

Reportero: Roberto Bahena N+

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