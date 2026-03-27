Localizan a Trabajador de Construcción Sin Vida en Canal de Ciudad Obregón, Sonora

El cuerpo sin vida de un hombre que tenía tres días desaparecido fue localizado en aguas del Canal Alto, de Ciudad Obregón en Cajeme, tras quedar atorado en la compuerta del puente de la calzada Francisco Villanueva.

El hallazgo se registró poco después de las 17:00 horas del jueves, lo que generó la movilización de corporaciones policíacas, elementos militares y personal del Departamento de Bomberos, quienes realizaron las maniobras para recuperar el cadáver.

La víctima fue identificada como Isaías Alberto, de 25 años de edad, quien era trabajador de la empresa encargada de la construcción de la carretera Hornos-Tesopaco, y contaba con reporte de desaparición desde el lunes pasado, 23 de marzo.

Al momento de su localización vestía un chaleco fosforescente característico de trabajadores de la construcción, por lo que se cree que su desaparición fue posterior de su jornada laboral.

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Investigan causas de la muerte de trabajador de construcción en Cajeme

A simple vista no se le apreciaron huellas de violencia, por lo que las causas del fallecimiento serán determinadas por el Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer los hechos con precisión.

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Información Roberto Bahena N+